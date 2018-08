Lo schermo del nuovo Galaxy Note 9 ottiene il voto più alto mai assegnato da DisplayMate

Dopo diversi mesi di attesa e decine e decine di rumor sulle sue specifiche e di foto spia che ne ritraevano il design, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è diventato finalmente realtà: presentato dalla compagnia coreana il 9 agosto a New York, ora deve convincere non solo gli utenti, ma anche i recensori e gli appassionati più incalliti.

Ed a giudicare dalle prime recensioni se la sta cavando piuttosto bene, soprattutto per quanto riguarda il display. Stando a DisplayMate, uno dei portali più autorevoli in materia di analisi qualitativa degli schermi, il pannello montato sul Galaxy Note 9 è fino al 27 più luminoso di quello utilizzato con il precedente modello, il Note 8, nella modalità High Brightness.

Ma il passo in avanti più vistoso e significativo è stato compiuto nell'accuratezza con la quale il terminale riproduce i colori, che viene giudicata dal sito come "visivamente indistinguibile dalla perfezione"; un mix di innovazioni e di qualità generale capaci di stabilire, ed allo stesso tempo di infrangere, nuovi record di performance per il segmento mobile.

Tutte queste lodi sono valse al phablet coreano il voto più alto mai assegnato da DisplayMate, A+. Prima del Note 9, risultati simili erano stati raggiunti solo dal Galaxy S9, il precedente top di gamma di Samsung.