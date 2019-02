Lo schermo OLED dell'LG G8 farà anche da altoparlante

Emergono nuovi dettagli ed indiscrezioni sulla gamma di smartphone G8 ThinQ di LG, che dovrebbe essere svelato in toto prossimamente nel corso del Mobile World Congress di Barcellona.

A giudicare da quanto emerso sul web, il dispositivo dovrebbe utilizzare un display Crystal Sound OLED, una tecnologia già sfruttata sui propri televisori e che di fatto rende lo schermo un unico altoparlante. La notizia era già nell'aria da tempo ed in passato era stata pubblicata da vari siti specializzati, ed è anche da intendere come una conferma del fatto che il G8 sarà il primo smartphone della serie G a non utilizzare un pannello LCD.

Il G8 ovviamente includerà anche un altoparlante aggiuntivo rivolto verso il basso, che si rivela utile nel caso in cui gli utenti dovessero trovarsi in posti rumorosi e per effettuare chiamate in vivavoce, ma LG sostiene anche che questo potrà essere utilizzato insieme a quello superiore per ottenere un'esperienza audio stereo a 2 canali. Confermata anche la presenza del jack per le cuffie, ma anche della funzionalità "Boombox Speaker".

Il produttore asiatico inoltre ha confermato che il G8 avrà una fotocamera 3D frontale, ma alcune voci suggeriscono anche la presenza di un accessorio opzionale, probabilmente uno schermo secondario da attaccare al dispositivo come mostrato in un recente brevetto.