Lo smart speaker di Spotify in arrivo già ad Aprile?

Le voci sul presunto altoparlante intelligente di Spotify sono ormai presenti sul web tempo, ma negli ultimi tempi i rumor sono stati "schiacciati" dalla quotazione in borsa della società nordeuropea, che ha debuttato al NYSE la scorsa settimana.

Quest'oggi però si torna a parlare del dispositivo, che a quanto pare potrebbe vedere la luce già nel corso del mese in corso.

La compagnia infatti ha inviato degli inviti per un evento in programma la mattina del 24 Aprile a New York City. Secondo alcuni rumor, Spotify non dovrebbe svelare solo lo smart speaker di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma anche un altoparlante per vetture. L'obiettivo di questo prepotente ingresso della piattaforma di streaming musicale nel settore hardware sarebbe, ovviamente, di aumentare quanto più possibile le entrate per dare fiducia agli investitori in modo tale da portarli ad acquistare titoli.

Lo speaker intelligente, ovviamente, sarà in grado di trasmettere la musica in streaming, incentivando anche la sottoscrizione dell'abbonamento da 9,99 Euro al mese. Secondo quanto riferito, l'altoparlante per automobili avrà un prezzo di 12,99 Dollari al mese, comprensivo anche di abbonamento oltre che accessori. In questo caso però sarebbe previsto un vincolo di sottoscrizione di almeno un anno.