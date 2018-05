Lo smartphone olografico Hydrogen One sarà acquistabile tramite AT&T e Verizon

Dopo aver annunciato il posticipo del suo lancio sul mercato, previsto ora per il mese di agosto, RED torna a svelare nuove informazioni sul suo Hydrogen One, il primo smartphone al mondo dotato di schermo olografico.

Stando alle ultime notizie comunicate dal colosso delle apparecchiature cinematografiche, che attualmente starebbe collaborando con Facebook per creare una innovativa videocamera dedicata alla realtà aumentata, lo smartphone potrà essere acquistato questa estate tramite gli operatori Verizon e AT&T, anche se manca ancora una data d'uscita precisa.

Sconosciuto sarebbe anche il prezzo: inizialmente lo smartphone era preordinabile alla cifra di 1200 dollari, ma non sappiamo ancora se l'azienda abbia o meno l'intenzione di commercializzare il futuristico device a questa somma. Di recente la compagnia ha dichiarato di necessitare di più tempo per lavorare alle tecnologie con cui verrà equipaggiato il telefono, che vanta una serie di fotocamere e sensori posizionati nella parte frontale della scocca, in grado di renderlo compatibile con la tecnologia proprietaria 4V. Un posticipo considerato come un normale intoppo dal fondatore della compagnia, Jim Jannard, secondo il quale il segmento degli smartphone è molto competitivo e difficile da gestire.

La dotazione hardware dello smartphone è completata da un display olografico da 5.7 pollici, in grado di riprodurre video ed effetti in 3D senza l'ausilio degli appositi occhiali; il processore ed il resto dei componenti rimangono ancora un mistero.