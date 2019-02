Lo smartphone pieghevole di Samsung si chiamerà Galaxy Fold

Nel corso del keynote di domani, 20 Febbraio, Samsung dovrebbe presentare (o mostrare) anche il tanto atteso smartphone pieghevole, che negli ultimi tempi è a più riprese trapelato.

Quest'oggi, dall'account ufficiale Twitter di Evleaks, uno dei leakster più popolari del web, ci giunge un'informazione molto importante: il nome che ha scelto Samsung per il dispositivo pieghevole.

Secondo quanto riportato da Evan Blass, lo smartphone dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Fold, e non Galaxy Flex come ipotizzato da molti in precedenza.

Le reazioni però sono contrastanti: in molti sostengono si tratti di un nome migliore rispetto all'anonimo e banale Galaxy F, mentre altri non sembrano essere convinti a pieno.

La cosa che accomuna molti è però l'entusiasmo per questa nuova tipologia di prodotto che potrebbe aprire le porte ad un nuovo mercato ed a una vera e propria rivoluzione in un mercato che da troppi anni soffre la mancanza di novità. A rafforzare tale tesi ci pensano anche le reazioni al presunto video ufficiale che è trapelato all'inizio del mese e che ha suscitato l'entusiasmo dei fan, sebbene in molti non abbiano gradito a pieno il tono futuristico della pubblicità.

Resta da capire se avremo modo di vedere il Galaxy Fold anche in Italia oppure se inizialmente resterà esclusiva di determinati mercati.