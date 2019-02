Lo smartphone pieghevole di Samsung si mostra su YouTube

Manca ormai poco alla presentazione ufficiale del nuovo Galaxy S10, che dovrebbe vedere la luce nel corso dell'evento Unpacked del 20 Febbraio, ma a quanto pare durante il keynote potrebbe debuttare anche lo smartphone pieghevole.

Da YouTube ci giunge il filmato che vi proponiamo in apertura, che mostra lo smartphone pieghevole su cui sta lavorando da mesi la società coreana.

La clip, di cui non possiamo ovviamente garantire l'assoluta veridicità, è stata pubblicata sulla piattaforma di condivisione video dal leakster Ishan Agarwal, che mostra il cellulare durante diverse situazioni d'uso quotidiano.

Come osservato da molti, rispetto ai prototipi mostrati negli scorsi mesi, lo smartphone sembra essere più sottile, ed anche l'interfaccia sembra essere ben ottimizzata e fluida. Non è da escludere infatti un'integrazione con il pennino, con funzionalità diverse rispetto a quella del Galaxy Note 9.

Fateci sapere come sempre cosa ne pensate tramite i commenti e se uno smartphone di questo tipo potrebbe attirare il vostro interesse. Samsung comunque sarà uno dei tanti produttori che punterà sulla tecnologia pieghevole, insieme a società come Huawei ed LG che hanno già svelato i propri piani. Maggiori informazioni potrebbero arrivare nel corso del Mobile World Congress in programma il prossimo Febbraio a Barcellona e che ovviamente seguiremo in diretta.