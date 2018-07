Lo Spazio come non lo avete mai visto prima, galleria 'Astronomy Photographer of the Year'

Durante lo svolgimento del prestigioso concorso "Astronomy Photographer of the Year" del Royal Observatory di Greenwich, sono state divulgate delle incredibili immagini riguardanti lo Spazio, che vi lasceranno a bocca aperta. Qui sotto potete vedere una galleria di esempio.

Il vincitore del prestigioso concorso riceverà 10.000 sterline (circa 11.000 euro) in contanti, mentre i vincitori di tutte le altre categorie, tra cui il "Young Astronomy Photographer of the Year", riceveranno un guadagno 1.500 sterline (circa 1700 euro). Ma non è finita qui: ci sono anche 500 sterline (circa 559 euro) per i secondi classificati e 250 sterline (circa 280 euro) per i fotografi "altamente raccomandati". I risultati del concorso, giunto oramai alla sua decima edizione, verranno scelti il prossimo 23 ottobre.

Successivamente, gli scatti vincitori degli ultimi 9 anni saranno esposti in una mostra, che aprirà il 24 ottobre, del National Maritime Museum di Londra. Nonostante questo, possiamo già dare un'occhiata a una selezione delle migliori immagini provenienti dall'Astronomy Photographer of the Year, anche di "vecchie edizioni", grazie ai colleghi del Daily Mail. Per molte altre foto, vi consigliamo di consultare il loro articolo.

Da notare il fatto che l'immagine che potete vedere per prima qui sotto sia stata catturata dall'italiano Mario Cogo, che possiede anche un sito online denominato GalaxLux, dove raccoglie le sue immagini.