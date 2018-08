Lo strano mondo dei video musicali dedicati alla programmazione (Subclass this!)

La programmazione e il web vanno a braccetto da molti anni. Era inevitabile, dunque, che qualcuno dedicasse delle "canzoni" a questo complesso mondo. Oltre al fattore divertimento, il fenomeno di questi video musicali è piuttosto interessante, motivo per cui abbiamo deciso di fare questa news. Dite che non è seria? Suvvia, oggi è il 17 agosto.

In particolare, abbiamo selezionato 6 video musicali dedicati al mondo della programmazione. Tra questi, troviamo operazioni di marketing, parodie e anche "canzoni educative". Andiamo ad analizzare singolarmente i contenuti multimediali.

Siamo nell'ottobre del 2011 e i vertici di Oracle Corporation, multinazionale californiana dietro al linguaggio di programmazione Java, volevano rilanciare l'immagine del loro brand con qualcosa di "innovativo". L'idea fu quella di realizzare una propria canzone rap, genere che all'epoca era in un periodo d'oro grazie anche a canzoni come Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna. Il risultato è un concentrato di ironia che centrò l'obiettivo, raccogliendo oltre un milione di visualizzazioni e l'attenzione della comunità degli sviluppatori.

Siamo nel luglio del 2017 e Kim Ly Lam e Fynn Freund, due studenti della Leuphana University di Luneburgo (Germania), decidono di rivisitare i maggiori tormentoni dell'epoca per spiegare in modo divertente alcuni concetti base della programmazione e di alcuni suoi linguaggi. Python, CSS e molto altro, per un video parecchio divertente ma non molto conosciuto. Subclass this!

Il video in questione non tratta direttamente l'argomento della programmazione, ma parla piuttosto di uno dei programmatori più famosi al mondo: Linus Torvalds, autore della prima versione del kernel Linux. Ebbene, dovete sapere che, nell'agosto del 2009, la Linux Foundation, consorzio no-profit al quale ha da qualche anno aderito anche Microsoft che favorisce la crescita di Linux e lo sviluppo di software open source, ha utilizzato questa canzone in chiave rap per promuovere il contest denominato Fake Linus Torvalds, che sceglieva quattro persone della community.

Uno dei video più popolari rientranti in questa tipologia è sicuramente l'epica battaglia rap simulata tra Steve Jobs e Bill Gates, che raccoglie alcune citazioni a linguaggi di programmazione. Non diremo quali per evitare "spoiler", ma vi basti sapere che il risultato è un divertente specchio dell'eterna battaglia Apple contro Microsoft.

Rivisitazione della nota hit "Demons" del gruppo Imagine Dragons, Programmer's Song è piena zeppa di citazioni geniali al mondo della programmazione.

Infine, come non citare la mitica "Write in C", rivisitazione di Let It Be dei Beatles. Questa non ha proprio bisogno di ulteriori commenti.