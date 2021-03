Localizzata la fonte delle particelle più energetiche emesse dal Sole

Un gruppo di ricercatori alla UCL e alla George Mason University hanno finalmente localizzato la fonte delle particelle più energetiche prodotte nel Sole.

Le particelle cariche ad alte energie prodotte nel Sole sono pericolose non tanto per noi, in quanto l'atmosfera ci scherma da esse, quanto per i satelliti e le infrastrutture in orbita attorno al nostro pianeta. Il primo momento in cui si e' visto l'effetto di queste particelle sulla tecnologia terrestre fu nel 1859, quando una tempesta solare danneggio' i telegrafi utilizzati per le comunicazioni tra Europa e America.

Un obiettivo chiave dei ricercatori e' capire come prevedere tali eventi, che si rivelerebbero incredibilmente dannosi dal punto di vista economico. Analizzando lo spettro energetico delle particelle emesse dal Sole, il plasma presente nella corona solare, all'interno della cromosfera, e' stata individuata come possibile fonte di queste particelle. Il plasma e' mantenuto stabilmente all'interno dell'atmosfera grazie ai fortissimi campi magnetici generati dal Sole. Le particelle vengono emesse attraverso eruzioni che viaggiano a velocità di migliaia di chilometri al secondo. Al momento, gli scienziati possono solo prevedere questi eventi con un anticipo dell'ordine di qualche decina di minuti, ma e' al momento impossibile pensare a delle "previsioni del tempo" per il Sole.

Sappiamo pero' molte cose a proposito, ad esempio che eventi di questo tipo avvengono circa cento volte ogni ciclo solare di undici anni. Tuttavia ci sono altre ipotesi riguardanti la fonte di queste particelle; alcuni gruppi pensano siano dovuti ai venti solari emessi continuamente dal Sole e che una volta a contatto con l'atmosfera terrestre, danno luogo alle aurore boreali. Per il momento e' necessario comprendere a fondo i processi solari e la struttura dettagliata del suo campo magnetico incredibilmente forte.