Lockbit ha rivendicato l'attacco hacker alla PA. Ripristinati i servizi: stipendi salvi

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’attacco hacker che ha colpito la pubblica amministrazione, provocando non pochi disservizi. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, l’attacco hacker di tipo ransomware sarebbe stato rivendicato dal gruppo filorusso Lockbit.

L’Agenzia della Cybersicurezza ha fatto sapere che da diversi giorni è in contatto con “la Westpole S.p.A. e con PA Digitale S.p.A. per dare loro il massimo supporto al contenimento dei disservizi dovuti all'attacco informatico di tipo ransomware portato a segno dal gruppo di hacker russofono Lockbit 3.0. L'attività svolta ha consentito il ripristino di tutti i servizi impattati, nonché il recupero dei dati oggetto dell'attacco per più di 700 dei soggetti pubblici nazionali e locali, legati alla catena di approvvigionamento di PA Digitale S.p.A”.

Secondo quanto emerso, i malviventi informatici avrebbero chiesto il pagamento del riscatto a Westpole sotto forma di criptovalute. Proprio Westpole è infatti il provider che ospita diversi servizi della pubblica amministrazione ed eroga prestazioni a 1300 realtà.

I servizi insomma sono stati ripristinati, probabilmente senza pagare alcuna somma di denaro dal momento che in circostanze di questo tipo è improbabile che si proceda con il riscatto. Sventati anche i problemi con il pagamento degli stipendi e tredicesime dei dipendenti della pubblica amministrazione, un’ipotesi che era circolata ieri e che aveva provocato non pochi malumori tra questi ultimi.