Logan Paul e KSI si sfideranno di nuovo in esclusiva su DAZN

Logan Paul e KSI sono ormai due star piuttosto affermate nel mondo del Web e in passato hanno già dimostrato a più riprese di essere in grado di attirare l'attenzione di un bacino d'utenza enorme, soprattutto durante il loro primo incontro di boxe. Per questo motivo, DAZN ha deciso di accaparrarsi l'evento di "rivincita" in esclusiva.

In particolare, come confermato da un comunicato stampa di DAZN giunto in redazione, Logan Paul e KSI torneranno a sfidarsi allo Staples Center di Los Angeles il prossimo 9 settembre. I due YouTuber si erano già scontrati ad agosto 2018 in una arena sold out in quel di Manchester. In quell'occasione l'evento era stato trasmesso a pagamento su YouTube e aveva avuto oltre 1 milione di spettatori. Tuttavia, lo scontro tra le due star del Web si era concluso in pareggio e quindi il pubblico aveva chiesto a gran voce un secondo scontro.

"Sono un fan di DAZN da molto tempo, quindi è un onore collaborare con DAZN e Matchroom Boxing USA per quello che diventerà il più grande evento sportivo di combattimento dell'anno", ha dichiarato Logan Paul. Nel frattempo, le alte cariche di DAZN probabilmente stanno già incrociando le dita affinché l'incontro non venga trasmesso illegalmente su altre piattaforme, come accaduto durante lo scorso scontro tra Logan Paul e KSI.