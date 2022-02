Anche Logan Paul si dà agli NFT: nuovo marketplace e DAO in arrivo

Il noto YouTuber e influencer Logan Paul, noto tra le altre cose per aver speso milioni di Dollari in una collezione di carte Pokémon false, sembra essere intenzionato a buttarsi nel mondo degli NFT. In particolare, Paul avrebbe depositato i trademark per il proprio marketplace di NFT e per un DAO legato a quest'ultimo.

Entrambi i brevetti sono visibili sul Global Brand Database del WIPO, o World Intellectual Property Organisation. Il primo brevetto ha titolo "Originals by Logan Paul" e indica un marketplace di NFT, che copre "fotografie scaricabili, opere d'arte, riproduzioni d'arte, file di arte digitale e file di immagine, nonché video autenticati dai non-fungible token".

Il secondo brevetto, invece, è chiamato "Originals DAO" ed è il trademark di un DAO legato a Logan Paul, che include "la previsione di un marketplace online per compratori e venditori di arte e collezionabili digitali", oltre alla "creazione di una comunità online per gli utenti che desiderano partecipare in discussioni, connettersi con compagnie o individui e formare comunità virtuali e DAO".

Paul non è certamente l'ultimo arrivato nel mondo degli NFT, come potete vedere dal tweet in calce: solo nel 2021, lo YouTuber ha speso più di 2,645 milioni di Dollari in NFT, acquistando 139 token digitali e promuovendo diversi progetti.

La moda degli NFT tra le celebrità del web e di Hollywood non accenna dunque a fermarsi: solo nell'ultima settimana, oltre a Logan Paul, anche Tony Hawk ha annunciato una collezione di NFT. In Italia, invece, Mahmood ha presentato il proprio progetto di Non-Fungible Token.