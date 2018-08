Logan Paul vs KSI: l'incontro di boxe tra i due YouTuber è da record (video)

Logan Paul e KSI sono due degli YouTuber più conosciuti al mondo e hanno appena dimostrato di poter smuovere un bacino d'utenza particolarmente ampio, che potremmo definire da record. Infatti, difficilmente un evento in live streaming a pagamento realizzato da due singoli ha raggiunto le cifre che ci apprestiamo a descrivervi.

Si tratta chiaramente di contenuti di intrattenimento, che vanno però a ricostruire un interessante quadro legato a ciò che interessa agli utenti della piattaforma YouTube, la più importante in tal senso in ambito tech. Per questo motivo, i colleghi di The Verge hanno deciso di monitorare l'evento, in modo da analizzare il fenomeno.

Innanzitutto, l'evento è diventato visibile gratuitamente da oggi, con il video che ha superato le 100.000 visualizzazioni in meno di un'ora. Dati che vanno ad aggiungersi a tutti coloro che avevano pagato 10 dollari per assistere in diretta su YouTube al Pay per View in questione. Ebbene, stando alle analisi di The Verge, gli spettatori paganti su YouTube sono stati oltre 800.000.

Tuttavia, ancora più persone hanno guardato illegalmente l'evento su piattaforme come Twitch e Periscope. In particolare, sembra che lo streaming principale su Twitch contasse circa 773.000 spettatori, mentre quello su Periscope circa 70.000. Aggiungendo le altre piattaforme, si calcola che a guardare l'incontro di boxe in modo illegale ci fossero oltre un milione di persone, 1.007.609 per la precisione.

Insomma, in totale, circa 2 milioni di persone erano collegate in diretta per vedere questo evento. Senza contare il fatto che l'incontro di boxe ha mandato sold out la Manchester Arena, con molte persone che hanno seguito l'evento dal vivo. E chissà, ora che il video è diventato visibile per tutti, quali numeri macineranno i due.