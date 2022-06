Logitech, fino al 50% su tastiere e mouse da gaming su Amazon

Inizio di weekend ricco di offerte per il colosso dell'ecommerce. Infatti, allo speaker Huawei Sound Joy su Amazon, tra le offerte del giorno troviamo anche una ricca collezione di periferiche da gaming targate Logitech.

Con riduzioni di prezzo fino al 50% sul prezzo di cartellino, in questa collezione potrebbe esserci anche l'occasione che cercavate per completare la vostra postazione:

Si tratta, quindi, di una selezione molto interessante e davvero per tutte le tasche, con headset, mouse e tastiere per qualunque esigenza, dai modelli cablati a quelli wireless, con o senza switch meccanici e, soprattutto, nel caso del mouse G903, con pieno supporto per la tecnologia proprietaria PowerPlay, che consente di giocare e ricaricare il mouse senza necessità di utilizzare cavi.

Nel caso delle tastiere, suggeriamo di fare particolare attenzione al layout disponibile, poiché in alcuni casi potrebbe essere previsto un set di tasti non italiano.