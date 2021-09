Logitech annuncia il factotum per la scrivania: arriva lo speaker Logi Dock

Reduce da un'incredibile infornata di offerte per l'Amazon Gaming Week, Logitech ha presentato ufficialmente la sua nuova Logi Dock, un prodotto pensato per fornire una soluzione jolly per ogni scrivania.

Si tratta infatti di un device in grado di espandere la connettività della propria postazione tramite un HUB USB di cui tre USB-C e due USB-A, HDMI, DisplayPort, Bluetooth, microfono e speaker, il tutto attraverso un singolo cavo USB-C collegato direttamente al computer.

Questo piccolo prodigio inganna l'occhio attraverso la sua apparenza, mimetizzandosi sulla scrivania come fosse una semplice soundbar. Oltre alle suddette possibilità di espansione, naturalmente Logi Dock presenta anche dei comandi a sfioramento per accedere a delle scorciatoie di comando per il PC, tra cui la possibilità di alzare e abbassare il volume, disattivare il microfono e anche la webcam, se presente. Ovviamente quando parliamo di audio, Logitech rappresenta una sicurezza e anche sugli speaker integrati all'interno di Logi Dock si parla di audio ad alta qualità e un set di microfoni con cancellazione del rumore.

Tramite l'app companion sarà possibile accedere anche a funzionalità aggiuntive. Quanto al supporto, i sistemi operativi Windows e macOS non avranno alcun problema nel collegamento con questo nuovo interessante strumento.

Logi Dock arriverà sul mercato nel corso dell'anno. Il prezzo americano è invece di 399 Dollari.