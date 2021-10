Logitech annuncia nuovi prodotti per i creator: ecco Mevo Start 3-Pack e Mevo Multicam

Logitech for Creators, un'estensione di Logitech pensata per Youtuber e creatori digitali ha lanciato Mevo Start 3-Pack e Mevo Multicam App, due prodotti pensati appositamente per la registrazione video e per lo streaming in diretta dei contenuti, garantendo un'elevata qualità dei video registrati e trasmessi.

Mevo Start 3-Pack comprende tre videocamere Mevo Start, ciascuna con risoluzione a 1080p, che permettono di effettuare trasmissioni in streaming usando la connessione Wi-Fi, l'hotspot del telefono o la connessione ethernet. Ciascuna fotocamera ha una batteria interna che arriva fino a sei ore, ma può essere caricata da una fonte di alimentazione collegata tramite cavo USB-C. Ciascuna fotocamera è dotata di un microfono interno con cancellazione del rumore e di un ingresso audio analogico per il collegamento con dispositivi esterni. Il prezzo di Mevo Start 3-Pack è di 1.149 Euro, mentre quello di una singola videocamera Mevo Start è di 449 Euro.

L'app Mevo Multicam è invece gratuita e disponibile per iOS e Android: secondo Logitech, essa permette ai creator di produrre video professionali usando solo il proprio smartphone o tablet, evitando così la spesa di un PC per l'editing dei video. L'app, infatti, permette di collegare fino a tre videocamere Mevo Start e di controllarle per produrre un video che alterni angolazioni e inquadrature diverse.

