Logitech G Cloud sarà il futuro del cloud gaming portatile? Una rapida analisi

Il lancio a sorpresa di Logitech G Cloud ha in un certo senso spiazzato la community di videogiocatori, sia per il tipo di prodotto che per il suo prezzo. Nelle scorse giornate abbiamo dunque cercato di rispondere a un quesito: Logitech G Cloud sarà davvero un dispositivo vincente? Ecco la nostra analisi.

Logitech ha concepito questo dispositivo come il companion perfetto per servizi come GeForce NOW e Xbox Cloud Gaming, ma sarà vincente? Logitech G Cloud è davvero il futuro del gaming portatile? Nello speciale dedicato abbiamo paragonato CLOUD – questo il suo nome alternativo proposto dalla società svizzero-statunitense – ad altri dispositivi come il blasonato Steam Deck o alternative ulteriori come Ayn Odin e AYANEO Air. Ognuno ha i suoi pregi e difetti, ma come si posizionano sul mercato?

Il paragone spazia dal fronte tecnico al design, osservando dunque i casi di utilizzo specifici tra gaming in cloud e gaming nativo. Se siete particolarmente incuriositi da Logitech G Cloud, il video allegato a questa notizia racchiude tutte le informazioni altrimenti leggibili nello speciale dedicato sopra linkato.

Se invece la vostra curiosità riguarda la console portatile sviluppata dal gigante di Gabe Newell, ergo Valve, vi rimandiamo alla recensione di Steam Deck.