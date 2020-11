Logitech G presenta il mouse wireless G Pro X Superlight: pesa meno di 63 grammi

Logitech G presenta oggi il nuovo mouse per gli sport, il Logitech G Pro X Superlight dotato di tecnologia LightSpeed e sensore Hero 25K, che fa della leggerezza (meno di 63 grammi) il suo punto forte.

Nella presentazione il marchio controllato da Logitech ha affermato che in fase di progettazione gli ingegneri hanno fatto in modo che il mouse garantisca le massime prestazioni e fronte di un’elevata comodità. Dotato di wireless Lightspeed, è più reattivo a 2,4GHz e consente di giocare senza alcun vincolo per oltre 70 ore con una singola batteria.

Inoltre, il mouse è anche dotato di grandi piedini in PTFE che garantiscono un’esperienza di gioco a basso attrito che offre precisione, velocità e manovrabilità. Il sensore HERO 25K è l’ultimo arrivato della serie, e garantisce un elevato livello di precisione, in quanto in grado di tracciare il movimento fino a grandezze inferiori al micrometro, senza smoothing, filtraggio o accelerazione.

A livello energetico, l’HERO include un sistema intelligente di gestione per regolare la frequenza di quadro in base ai movimento.

Il preordini può essere effettuato direttamente sul sito LogitechG al prezzo di 149,99 Euro. Sulla data di disponibilità "reale", però, non sono arrivate indicazioni di alcun tipo. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.