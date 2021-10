Logitech G presenta il setup da gaming ufficiale di League of Legends

Logitech G annuncia oggi, in collaborazione con Riot Games, il League of Legends PC Gaming Gear ufficiale, una serie di prodotti collezionabili in edizione limitata dedicata al popolare videogioco.

La collaborazione è ideata con il look and feel Hextech tipico di League of Legends ed include le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X, il Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless, la Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica, e il MousePad Logitech G 840 XL.

Le cuffie sono basate sulla tecnologia Pro X sviluppata con e per i professioni eSports, a cui si aggiunge la tecnologia Blue VO!CE per comunicazioni eccezionali ed audio surround 7.1 con la massima immersione.

La tastiera da gaming invece è dotata di un design compatto e senza tastierino numerico, ma troviamo anche switch tattili GX Brown per un feedback percettibile senza essere troppo rumoroso. La tastiera è dotata anche di memoria programabile LIGHTSYNC RGB che permette ai gioatori di personalizzare e memorizzare il proprio patterne luminoso.

Il mouse da gaming è dotato di LIGHTSPEED Wireless, un design ultraleggero, sensore HERO 25K ed un puntamento super preciso con una durata di 50 milioni di click. Presenti 4-8 pulsanti personalizzabili, compresi quelli laterali rimovibili.

Infine, il MousePad è in formato extralarge da 900x400mm ed offre un'altezza costante e stabile di 3mm per eliminare le interferenze del mouse.

I prodotti saranno disponibili sul sito web di LogitechG a partire dal mese di Novembre. Le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X League of Legends Edition al costo di 129,99 €, La Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica League of Legends Edition al costo di 129,99€, il Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless League of Legends Edition al costo di 129,99 €, e il MousePad Logitech G 840 XL League of Legends Edition al costo di 49,99€.