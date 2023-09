Logitech G svela Yeti GX, Yeti Orb e Litra Beam LX: il nuovo gear per lo streaming!

Logitech G svela oggi tre nuovi prodotti da gaming e streaming: i due nuovi microfoni Logitech G Yeti GX e Yeti Orb, la nuova luce Litra Beam LX, ma annuncia anche che Litra Beam e Compass Boom Arm subiranno un rebranding per allinearsi al nuovo pakaging.

Partendo da Logitech G Yeti GX, siamo di fronte ad un microfono da gaming di livello broadcast con tecnologia a capsula dinamica, che utilizza per la prima volta la classica rotella di scorrimento dei mouse Logitech G per controllare con una sola mano il guadagno del microfono. Inoltre, è presente anche uno schema di ripresa supercardioide che salta la voce e rimuove il rumore ambientale. Presente anche lo Smart Audio Lock che blocca le impostazioni audio con la pressione della rotella di scorrimento per un audio uniforme. Il microfono, USB plug-and-play che rende l’installazione e lo streaming senza problemi.

Per quanto riguarda Yeti Orb, invece, si tratta di un microfono USB da gaming costruito con una capsula a condensatore personalizzata che gli conferisce un aspetto elegante, anche grazie al logo RGB. Come Yeti GX, garantisce la massima pressione sonora e nel momento in cui l’audio è più intenso riducono al minimo ladistorsione. La tecnologia Blue VO!CE invece personalizza i suoni vocali per creare effetti divertenti e proteggere il clipping.

Litra Beam LX è infine una lampada RGB su due lati con tecnologia TrueSoft che modella e dirige la luce in modo che tutti possano apparire al meglio inogni momento, grazie al LIGHTSYNC RGB con 16 milioni di combinazioni di colori e la tecnologia TrueSoft che offre un’accuretezza di colori di tipo cinematografico.

Yeti GX e Yeti Orb sono disponibili nella colorazione nera, mentre Litra Beam LX in quella grafite su LogitechG.com, e presso i rivenditori autorizzati ai prezzi consigliati di 159,99 Euro, 69,99 Euro e 159,99 Euro rispettivamente.