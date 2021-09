Logitech G435 ufficiali: cuffie da gaming wireless leggere e sostenibili, prezzi italiani

Logitech ha presentato nella giornata odierna le nuove cuffie da gaming G435, modello pensato per coloro che vogliono un prodotto appariscente, comodo da utilizzare, dal rapporto qualità-prezzo accattivante e persino dal design sostenibile. Ecco tutti i dettagli tecnici e i prezzi sul mercato italiano.

Le cuffie Logitech G435 sono definite dalla compagnia svizzera come “le cuffie wireless più leggere in circolazione” grazie al peso di 165 grammi, e sono particolarmente comode grazie ai padiglioni sovrauricolari in tessuto. Restando sul design, queste cuffie sono costruite parzialmente in plastica riciclata e sono certificate CarbonNeutral, a enfatizzare la sostenibilità del prodotto.

Lato caratteristiche tecniche, le Logitech G435 sono cuffie con tecnologia Wireless Lightspeed a 2,4 GHz con connessione Bluetooth, supportando quindi anche dispositivi mobili e console tramite adattatore USB-A, driver al neodimio da 40mm e due microfoni beanforming.

Per quanto concerne prezzi e colorazioni, sin dal lancio sono disponibili le varianti in “Nero + Giallo Neon”, “Blu + Rosso Lampone” e “Bianco + Lilla”, a 81,99 Euro anche su Amazon. La disponibilità è prevista per il 28 settembre 2021, ma l’acquisto è già effettuabile tramite il portale di e-commerce statunitense.

Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G, ha dichiarato quanto segue in merito alle Logitech G435: "I consumatori, in particolare i giovani, si preoccupano profondamente del pianeta e degli effetti del cambiamento climatico, nonché del prezzo, della funzionalità e del set di caratteristiche dei loro prodotti. Abbiamo progettato le cuffie G435 con l'intenzione di creare le nostre cuffie da gioco più leggere, economiche e sostenibili per questi utenti, senza compromettere lo stile, la versatilità e le funzionalità avanzate, come i microfoni beamforming e il supporto multipiattaforma”.

Tra gli altri prodotti lanciati recentemente c’è anche il nuovo speaker Logi Dock.