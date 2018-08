Logitech BOOM 3, MEGABOOM 3 e Jaybird X4 ufficiali a IFA

L'IFA 2018 inizierà ufficialmente nella giornata di domani ma, come di consueto, le aziende del settore tech hanno deciso di anticipare la fiera con gli annunci dei loro nuovi prodotti. Tra queste, troviamo Logitech, che ha presentato anche dei nuovi auricolari e speaker.

Dopo il rinnovato mouse Logitech G502, arrivano altri annunci Logitech da IFA: ci sono anche i nuovi auricolari Jaybird X4 Wireless e gli speaker impermeabili BOOM 3 e MEGABOOM 3.I nuovi prodotti Jaybird X4 sono , a prova di acqua e sudore, e garantiscono un suono personalizzabile e una batteria che dovrebbe assicurare fino a otto ore di musica non-stop. I nuovi auricolari per lo sport Jaybird X4 saranno disponibili nei principali negozi di elettronica,online e sul sito ufficiale di a partire da Settembre 2018 al prezzo suggerito di 149 €,

Le novità di casa ultimate Ears, invece, sono portatili, impermeabili e realizzati con tessuti bicolore. Il Magic Button, posizionato sulla parte superiore dello speaker, permette un ulteriore controllo della musica. Ultimate Ears BOOM 3 e Ultimate Ears MEGABOOM 3 saranno disponibili a partire da Settembre 2018 al prezzo suggerito di 149,99 € per BOOM 3 e di 199,99 € per MEGABOOM 3. Per ulteriori informazioni in merito a questi prodotti, vi invitiamo a tenere monitorati i profili social di Logitech.