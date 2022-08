Logitech G502 X ufficiale: edizione rinnovata del mouse da gaming bestseller

Dopo oltre quattro mesi dal lancio del mouse verticale Logitech Lift, il marchio svizzero-statunitense presenta al pubblico il mouse da gaming rinnovato G502 X, proposto in tre versioni particolarmente ottimizzate per ergonomia e prestazioni.

Il rinnovo della iconica linea bestseller di mouse da gaming arriva con due novità principali: innanzitutto, il materiale utilizzato per realizzare esoscheletro e rotellina di scorrimento è più leggero, tanto che il mouse nella iterazione cablata ora pesa 89 grammi. Dopodiché, abbiamo la versione aggiornata del protocollo wireless proprietario Lightspeed affinché il tasso di risposta aumenti del 68% rispetto alla generazione precedente.

Terza e ultima novità chiave riguarda esclusivamente la variante wireless Plus del G502 X ed è una striscia luminosa scorrevole a 8 LED personalizzabile tramite software G Hub. Ciò comporta ovviamente un utilizzo maggiore della batteria rispetto alla variante wireless più economica; quindi, l’appeal del prodotto riguarderà principalmente coloro che apprezzano scelte innovative lato design oltre che sul fronte tecnologico.

Tutti e tre i mouse da gaming Logitech G502 X hanno la tecnologia ottica-meccanica ibrida Lightforce e il sensore Hero 25K di Logitech per alta velocità e precisione, e non manca il pulsante di modifica DPI rimovibile. Peraltro, quest’ultimo può essere sostituito con un coperchio senza funzionalità o può essere posizionato con un orientamento differente per avvicinarlo maggiormente al pollice posizionato di lato.

I nuovi modelli G502 X nelle opzioni Bianco e Nero sono disponibili per il preordine dal sito Web statunitense di Logitech G, mentre arriveranno presso rivenditori partner come Amazon nei prossimi giorni.

A proposito di mouse da gaming, sempre nel corso di agosto abbiamo assistito al lancio di Razer DeathAdder V3 Pro.