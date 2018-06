Logitech G512 e G513: arrivano le varianti con i nuovi switch GX Blue

Logitech ha annunciato una nuova tastiera chiamata G512 che presenta switch GX Blue. Questi ultimi sono ora disponibili anche per il modello G513. Vediamo assieme il tutto nel dettaglio.

Questo switch è progettato per utenti con tastiera meccanica che desiderano un feedback udibile, ma non troppo, durante la pressione dei tasti. La società lo descrive una sorta di via di mezzo tra i Tactile e Linear di Logitech. L'azienda immetterà sul mercato i GX Blue con una variante della "vecchia" tastiera G513 e con la nuova G512.

Logitech G512 è realizzata in alluminio 5052 e dispone di supporto alla tecnologia LightSync e di una porta passthrough USB 2.0 integrata. Logitech sta inoltre puntando molto sul software, con la nuova app G Hub (presto disponibile in accesso anticipato) che incorpora tutti i vantaggi del tradizionale Logitech G - illuminazione, macro, controllo del volume, ecc. - unificandoli per tutti i dispositivi dell'azienda. L'unica colorazione disponibile, per il momento, è quella Carbon.

La nuova variante di Logitech G513 con switch GX Blue è venduta a un prezzo di 184,99 euro, mentre il nuovo innesto Logitech G512 richiede un esborso di 134,99 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata agli switch del sito ufficiale di Logitech.