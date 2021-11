Logitech lancia mouse e tastiera POP: tanti colori e pulsanti dedicati alle...emoji?

In seguito al lancio a metà ottobre del kit Mevo per content creator, Logitech ha annunciato oggi POP Keys e POP Mouse, prodotti wireless abbinati tra loro e dal design retrò con focalizzazione non solo sulla combinazione di colori ma anche su una feature particolare: dei pulsanti dedicati alle emoji.

Ebbene sì, avete letto bene: quella che a prima vista può sembrare una semplicissima tastiera compatta wireless con diversi tasti funzione, in realtà è una tastiera con una serie di scorciatoie per le emoji, di cui 5 collocate sul lato destro. Questi tasti di scelta rapida consentiranno di inserire con estrema facilità la emoji corrispondente al keycap, comunque personalizzabile. In corrispondenza al cambio di keycap sarà quindi possibile cambiare l’emoji da software Logitech.

La tastiera meccanica wireless POP Keys consentirà comunque l’accesso rapido a una vasta gamma di funzioni, tra controlli multimediali, cattura di schermate e disattivazione del microfono. Inoltre, grazie a Logitech Flow sarà possibile collegarla fino a tre dispositivi contemporaneamente, da PC Windows a Mac.

Il POP Mouse, invece, è un dispositivo davvero compatto che presenta allo stesso modo un pulsante dedicato alla scelta rapida delle emoji, anch’esso da configurare tramite software Logitech. La sua semplicità e portabilità lo rendono un mouse facile da usare e comodo da portare con sé. La dotazione della SmartWheel con passaggio automatico da scorrimento a tacca a scorrimento libero è un plus. Da notare, però, che entrambi i dispositivi wireless non saranno ricaricabili tramite cavo, bensì necessiteranno di un cambio batterie: POP Keys, secondo Logitech, garantisce tre anni di autonomia con due batterie AAA, mentre il POP Mouse offre due anni di autonomia con singola batteria AA.

Il prezzo di lancio della tastiera POP Keys è pari a 99,99 Dollari, mentre POP Mouse ha un MSRP di 39,99 Dollari.

Ricordiamo che a metà settembre la medesima azienda ha lanciato anche le cuffie wireless Logitech G435.