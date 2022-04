Logitech Lift ufficiale: ecco il nuovo mouse verticale ergonomico anche per mancini

Se siete amanti della comodità e dell’ergonomia e lavorate per diverse ore in ufficio, il nuovo mouse verticale Logitech Lift potrebbe fare al caso vostro: lanciato oggi come parte della gamma Logitech Ergo, ecco quali sono le sue caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono.

Logitech Lift si propone come un mouse verticale di fascia alta dal design alquanto ricercato, pensato con una inclinazione di 57°, per mani medio-piccole e sia per utenti destrorsi che per i mancini. Come altri mouse verticali, il suo form factor è utile al fine di evitare dolori posturali dell’avambraccio e garantire estrema comodità durante l’utilizzo.

Tra i dettagli tecnici più interessanti troviamo il supporto alla connessione wireless tramite Logitech Bolt o Bluetooth Low Energy, oltre alla SmartWheel magnetica che mira a garantire alta precisione e velocità assieme a una sensazione di leggerezza e fluidità. Non mancano poi pulsanti laterali e un bottone centrale per cambiare i DPI, ovverosia la sensibilità del mouse stesso.

Allo stato attuale Logitech Lift non risulta disponibile sul sito ufficiale italiano di Logitech, ma è già presente su Amazon per il preordine a 81,99 Euro con uscita fissata al 25 aprile prossimo.

Nel mese di novembre 2021, invece, la società svizzera ha presentato il kit mouse e tastiera POP per i giovani (e non solo), con pulsanti dedicati alle emoji.