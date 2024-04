Logitech Pebble Keys 2 al 48% di sconto è IMPERDIBILE: approfittane!

Oggi c'è aria di risparmio in casa Logitech. Dopo l'interessante scontistica sulla Keys-to-Go, veniamo a conoscenza di un altro incredibile taglio di prezzo che questa volta coinvolge l'ottima Pebble Keys 2.

La seconda generazione delle tastiere Pebble Logitech è disponibile alla cifra shock di 30,39€. Ben il 48% in meno rispetto al prezzo di listino, fissato a circa 60€ sullo store ufficiale Logitech. Il device porta con sé tutto il know-how che l'azienda svizzera ha guadagnato in più di quarant'anni di attività, tra prodotti di ottima qualità dedicati a diversi ambiti. Dal gaming alla produttività - a tal proposito, ecco i tre mouse Logitech perfetti per il lavoro d'ufficio -, dove la Pebble Keys risulta uno dei best seller assoluti.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

La peculiarità di questo modello è, anzitutto, il design. Ricercato, ricorda alla lontana le storiche macchine da scrivere che una volta facevano capolino sulle scrivanie. Altro punto a favore è la facilità con cui sarà possibile passare da un sistema all'altro con il semplice tocco di un tasto. Da Windows a macOS, iPadOS, Android e così via. Questo grazie alla funzionalità bluetooth che permette di collegare - e registrare - il device su più dispositivi simultaneamente, garantendovi un passaggio fluido nel vostro flusso di lavoro o svago. Nello specifico, ad essere in sconto oggi è il modello color Grafite, adatto ad ogni tipo di setup nonché estremamente elegante.

