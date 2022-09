Logitech presenta gamma mouse e tastiere 'Designed for Mac'

A un mese dal lancio del mouse da gaming rinnovato G502 X, storico best seller di casa Logitech, la società statunitense presenta una gamma di tastiere e mouse “Designed for Mac”, destinati quindi nello specifico agli utenti Apple. Ecco cosa include l’intera linea.

MX Mechanical Mini è la prima tastiera meccanica di Logitech ottimizzata per Mac – disponibile nei colori Space Gray e Pale Gray. Essa offre la possibilità di personalizzare le scorciatoie e di accelerare la creatività grazie a Logi Options+. Con il suo layout internazionale, è dotata di tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet e di retroilluminazione intelligente, per essere sempre operativi in qualsiasi condizione di luce. È possibile collegare fino a tre diversi dispositivi Apple per macOS, iPadOS e iOS con Easy-Switch e caricare la tastiera con un cavo USB-C.

Segue il mouse MX Master 3S per Mac, disponibile anch’esso nei colori Space Gray e Pale Gray. Combina le funzionalità più amate con dettagli innovativi in grado di garantire il massimo in termini di comfort, prestazioni e flusso di lavoro. MX Master 3S for Mac è dotato della rotella MagSpeed Electromagnetic™ che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo e di un sensore ottico da 8.000 DPI perfetto per i monitor ad alta risoluzione. I clic sono ora più silenziosi, pur mantenendo la stessa sensazione di precisione, in modo da potersi concentrare sul lavoro dimenticandosi del rumore. Anche MX Master 3S for Mac si può collegare fino a tre diversi dispositivi Apple su macOS e iPadOS grazie a Easy-Switch.

Non manca il mouse ergonomico Lift per Mac: dopo il lancio di Logitech Lift dello scorso aprile, arriva anche la versione ottimizzata per tutti gli utenti Apple, ideale soprattutto per gli utenti con mani di dimensioni medio-piccole.

Infine, troviamo la tastiera Bluetooth multi dispositivo K380, capace di integrarsi perfettamente con la configurazione Apple e di collegarsi con un solo clic a MacBook, iPad o iPhone tramite Easy-Switch. Disponibile nel nuovo colore Blueberry, questa tastiera leggera e poco ingombrante offre il comfort e la comodità di una digitazione di tipo desktop ovunque ci si trovi, sia a casa che in viaggio. Inoltre, i tasti inclinati garantiscono fluidità e un’esperienza d’uso ultra-silenziosa.

La linea Designed for Mac è disponibile già da oggi sul sito ufficiale Logitech e presso altri rivenditori globali ai seguenti prezzi ufficiali:

MX Mechanical Mini for Mac: 159,99 euro

MX Master 3S for Mac: 134,99 euro

Lift for Mac: 81,99 euro

K380 for Mac: 58,99 euro

Parlando dello stesso brand, recentemente si è fatto sentire anche il lancio della console portatile Logitech G Cloud.