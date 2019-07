Logitech presenta le nuove cuffie da gaming G Pro e G Pro X

Il brand dedicato al gaming di Logitech, Logitech G, ha annunciato oggi il lancio delle nuove cuffie G Pro Gaming e G Pro Gaming X, che sono già disponibili per l'acquisto presso le principali catene di elettronica al prezzo suggerito di 99,99 e 129 Euro rispettivamente.

Complessivamente, la nuova gamma è progettata per soddisfare le esigenze dei videogiocatori ed al contempo anche quelle di personalizzazione.

Le G Pro includono il design PRO Driven studiato per adattarsi in diverse situazioni grazie alla struttura leggera e resistente che è caratterizzata da un microfono staccabile ed un archetto rivestito in similpelle, che garantisce un comfort elevato mentre le si indossa. A livello tecnico troviamo l'innovativo driver audio PRO-G da 50 millimetri che genera audio performante e bassi più profondi.

Le G Pro X invece rappresentano l'offerta top tra le due ed includono il software Blu Voce che è caratterizzato da un insieme di filtri microfonici del software Logitech G Hub, che consente di personalizzare la periferica in ogni occasione. Anche queste sono caratterizzate dal Pro Driven Design, mentre l'audio di alta qualità è garantito dallo stesso driver audio delle G Pro, a cui si aggiunge la tecnologia DTS Headphone X 2.0.

L'acquisto, a parte nelle principali catene d'elettronica, può essere effettuato anche sul sito web di Logitech.

L'annuncio segue quello del nuovo mouse con sensore Hero 16, avvenuto qualche mese fa.