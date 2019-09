Logitech presenta il nuovo mouse wireless G604 Lightspeed da gaming: autonomia da record

Logitech annuncia oggi il mouse wireless da gaming G604 Lightspeed di nuova generazione. Basato sulla tecnologia Lightspeed wireless con connessione lag-free, il mouse sfoggia un sensore 16K Hero in grado di offrire un'esperienza di gioco più precisa e migliorata in termini di efficienza, senza smoothing, filtraggio o accelerazione.

I giocatori potranno anche passare dalla connessione Lightspeed a quella Bluetooth semplicemente premendo un pulsante, e passare tra due differenti macchine con un singolo mouse.

Il produttore si è a lungo soffermato sull'autonomia: il G604 Lightspeed infatti garantisce 240 ore di gioco con alte performance in modalità wireless e più di cinque mesi e mezzo in Bluetooth, il tutto tramite una singola batteria AA.

A livello software sono presenti quindici controlli programmabili, una doppia modalità hyper-fast scroll per la rotella e sei tasti da pollice. Gli utenti potranno affidarsi all'HUB Gaming di Logitech G per personalizzare l'esperienza di gioco, grazie ad un'interfaccia chiara e moderna.

“Se sei un appassionato di titoli come Fortnite e WoW Classic, questo potrebbe essere il mouse che stai cercando,” afferma Ujesh Desai, vice presidente e general manager di Logitech Gaming. “Il G604 LIGHTSPEED è stato disegnato per avere sei pulsanti da pollice, così da permettere di giocare al proprio meglio e passare da un’azione all’altra in un attimo, offrendo così pieno controllo. Quando combini tutto ciò con la nostra tecnologia wireless LIGHTSPEED ottieni una libertà di movimento che porta la tua esperienza di gioco a un livello ancora superiore.”

Il lancio è previsto per la fine dell'anno a 99,99 Euro, tutte le informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale.