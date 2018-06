Logitech Rally Camera: una videocamera PTZ Ultra HD da 1429 euro

Logitech annuncia l’arrivo del nuovo sistema di video collaboration Logitech Rally, una soluzione per le video conferenze, suddivisa in più moduli, per garantire video di qualità professionale e un’esperienza di utilizzo destinata a diversi tipi di esigenze.

La risoluzione offerta da Rally arriva fino al Ultra-HD 4K e questo sistema include componenti audio modulari, funzioni PTZ intelligenti per il controllo a distanza e supporta la suite di tecnologie proprietarie Logitech RightSense, in grado di inquadrare automaticamente i volti, ottimizzare il colore e la luminosità e migliorare la definizione dell’audio per i business meeting. Il design modulare, suddiviso in più unità, consente di utilizzare Rally in sale conferenze di qualsiasi dimensione.

A differenza dei tradizionali sistemi di video conferenza,, garantendo, perlomeno sulla carta, un’esperienza audio molto più realistica: installando gli altoparlanti in prossimità del display, infatti, le voci dei partecipanti vengono catturate dal sistema conservando la naturale distanza acustica.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, è possibile acquistare l’intero sistema Logitech Rally attraverso la rete di rivenditori autorizzati Logitech a partire dall'autunno 2018.

Il modulo Logitech Rally Camera sarà disponibile a partire da questa estate ad un prezzo suggerito di 1.429 €.

La suite aggiuntiva Logitech Rally Plus, che aggiunge al sistema un secondo altoparlante e un microfono, ed ulteriori Mic Pod aggiuntivi saranno disponibili dall'autunno 2018.