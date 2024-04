Logitech: la tastiera PERFETTA per iPad ad un prezzo INTERESSANTE

Logitech fa spesso rima con prodotti di successo. Un successo figlio della qualità che il marchio, in più di quarant'anni di storia, è riuscita a donare ai suoi dispositivi. Dalle tastiere ai mouse, passando per le webcam, spesso e volentieri si cade in piedi quando si acquista un accessorio marchiato Logitech.

Tra i più interessanti non possiamo non menzionarvi la serie G Pro di Logitech dedicata al gaming puro. Tuttavia oggi vogliamo concentrarci su uno dei prodotti più interessanti che la casa svizzera ha messo in commercio negli ultimi anni che parla ad un altro tipo di pubblico. La tastiera Keys-to-Go, pensata specificatamente per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un dispositivo estremamente compatto, portatile e leggero. Con lo sconto del 20% dal prezzo di listino a cui è solitamente proposta sullo store Logitech, oggi potrete portarvi a casa questo dispositivo all'interessante cifra di 57,49€.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Non male per un prodotto che, oltre alle peculiarità menzionate poco sopra, risponde agli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Logitech. Non solo: la connessione, rigorosamente tramite bluetooth, vi farà dimenticare il fastidio dei cavi e della ricerca spasmodica di una porta USB da dedicare alla sua connessione. Keys-to-go si ricarica tramite porta USB e, promette l'azienda, può vantare un'autonomia fino a 3 mesi. Vi ricordiamo che l'offerta è a tempo, quindi attiva fino all'esaurimento della stessa o delle scorte. Per questa e altre offerte vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ai deal, per non perdere nessuna occasione di risparmio.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?