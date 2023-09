Logitech, è ufficiale: ecco tutte le nuove periferiche G PRO da gaming!

Dopo un 2022 caratterizzato dal lancio a sorpresa di Logitech G Cloud, Logitech è tornata in campo per aggiornare la sua proposta al 2023 presentando la nuova gamma di periferiche Pro Series.

Una proposta rinnovata nelle linee, nei colori e nei materiali, con una gamma essenziale nel design, più sostenibile grazie all'uso di plastica riciclata post-consumo e che guarda con forza alla filosofia estetica già inaugurata con l'headset Logitech G PRO X 2 Lightspeed. La tastiera Logitech G PRO X TKL Lightspeed mira al gaming competitivo come il resto della Serie G PRO grazie alla tecnologia wireless Lightspeed di Logitech (ma anche wired USB-C e wireless tramite Bluetooth), ai tasti programmabili e alla sua struttura. Si potranno scegliere switch della gamma GX tra i Tactile GX Brown, i Lineari GX Red e i Clicky GX Blue, tutti compatibili con keycap universali, mentre quelli di serie sono dei dual-shot PBT "shine through", che massimizzano la resa estetica della retroilluminazione RGB. Il mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2, invece, vanta la presenza del nuovo sensore HERO 2 da oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI di risoluzione. Minimale nel design, nasconde sotto la scocca gli switch ibridi optomeccanici Lightforce. Il peso è di appena 60 grammi, supporta Powerplay per ricaricarlo direttamente sul tappetino e anche lui comunica tramite tecnologia wireless Lightspeed oppure Bluetooth o, ancora, attraverso connessione cablata con cavo USB-C.

Entrambe le periferiche, così come l'headset G PRO X 2 Lightspeed, vengono proposte in tre colorazioni, tra cui i soliti bianco e nero e un rosa particolarmente accattivante.

Il mouse Logitech G PRO X Superlight 2 ha un prezzo di 179 euro mentre la tastiera Logitech G PRO X TKL Lightspeed costa 239,99 euro, entrambi disponibili all'acquisto immediato sul sito ufficiale.