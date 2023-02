Il logo di Bitcoin non è preciso: la scoperta dopo 12 anni dalla pubblicazione

Il periodo per le criptovalute non è dei migliori, ed anche nella settimana che si sta per concludere il Bitcoin ha registrato una perdita del 7,27%. Nonostante ciò la community però resta molto attiva ed un bitcoiner ha scoperto una piccola imperfezione nel logo ufficiale.

Pubblicato il 10 Novembre 2010 da Bitboy in formato vettoriale, il file contiene un errore che è impercettibile ma che l’utente Bosch su Twitter ha scoperto effettuando lo zoom sul file originale. Dopo la pubblicazione del primo tweet, anche un altro utente si è aggiunto alle indagini ed i due hanno portato alla luce delle imperfezioni che possono essere viste in calce, nell’immagine pubblicata da Cointelegraph.

Come si può vedere seguendo le frecce, sia alcune curvatore del logo che una linea non sono lisce. Chiaramente si tratta di una pura curiosità, che non ha alcun impatto sul funzionamento della criptovaluta e della piattaforma su cui si basa ed anche i membri della community non hanno mostrato preoccupazioni di alcun tipo. Appare però improbabile ipotizzare un redesign del logo, dal momento che non sarebbe accettato dalla comunità internazionale, visto che la B con le due strisce è ormai diventata un’icona a livello mondiale, sebbene non si sappia molto sul creatore del Bitcoin.