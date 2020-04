Ecco il logo della prima missione di sbarco su Marte della Cina

La Cina ha rivelato il nome e il logo della sua prima missione che punta a sbarcare su Marte in occasione del 50° anniversario del suo primo lancio satellitare. La China National Space Administration (CNSA) ha annunciato che prossima missione robotica sul Pianeta Rosso si chiamerà "Tianwen-1". Il nome si traduce in "domande riguardo il cielo".

Previsto per il lancio su un Long March 5 da Wenchang, in Cina, a luglio, la missione Tianwen-1 tenterà di far atterrare un lander, un rover sulla superficie marziana e un orbiter intorno al pianeta. Progettato per studiare la composizione dell'atmosfera marziana, oltre a contribuire alla continua ricerca della vita passata e presente sul pianeta, si prevede che l'astronave Tianwen-1 arriverà su Marte nel febbraio 2021, anche se l'atterraggio della sonda e del rover potrebbe richiedere diversi mesi prima dello schieramento.

Sono stati rilasciati pochi dettagli sulla missione, ma il lander e il rover Tianwen-1 useranno un paracadute, razzi posteriori e gli airbag per atterrare in uno dei due possibili siti nella regione di Utopia Planitia. Il rover a sei ruote a energia solare, dovrebbe ricevere il proprio nome da un voto popolare in un secondo momento, ed è stato sviluppato per funzionare per almeno tre mesi terrestri.

Se la missione nel suo insieme avrà successo, la Cina diventerà la terza nazione a sbarcare e la seconda a vagare sul Pianeta Rosso. Questa è la seconda volta che il paese cerca di arrivare su Marte. Insomma, sembra che sul pianeta ci sarà parecchia confusione in futuro, visto che anche la NASA (e in futuro l'ESA) sta pianificando di lanciare un veicolo a luglio, il rover Perseverance.