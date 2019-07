Ecco quale sarà il logo ufficiale del programma Artemis, che riporterà l'uomo sulla Luna

Oggi, la NASA celebra il 50° anniversario di uno dei suoi più grandi successi: la missione Apollo 11, che ha portato gli uomini sulla Luna. Tanto è cambiato da quel giorno, ma l'ambizione continua ad essere una costante umana. Questa volta infatti, l'uomo ci vuole restare sul satellite.

Lo farà tramite il programma Artemis, l'evoluzione delle missioni Apollo. Artemide (in greco antico Ártemis), secondo la mitologia greca, era la sorella gemella di Apollo, nonché personificazione della Luna crescente.

Quest'oggi la NASA ha svelato il logo del programma, che nasconde un grande significato. Traendo ispirazione dal logo del programma Apollo, nell'immagine si vede una 'A' sopra una mezza luna blu che rappresenta la Terra e con dietro la Luna.

La vocale simboleggia la punta di freccia dalla faretra di Artemis (che era anche la dea della caccia) e rappresenta anche il lancio. Come potete osservare (dall'immagine in calce all'articolo) la freccia non punta alla Luna, ma oltre.

Ciò significa che il programma ha anche altri obiettivi: come quello di portare gli uomini su Marte, e il nastro rosso simboleggia proprio questo. Anche la mezzaluna che rappresenta la Terra ha un duplice significato, e forma l'arco di Artemide (lo strumento per scoccare la freccia).

"Andiamo ora sulla Luna, non come destinazione, ma come terreno di prova per tutti gli sforzi tecnologici, scientifici e di esplorazione umana che saranno fondamentali per le missioni su Marte", scrive la NASA sul sito ufficiale.