Da LOL 2 ad OPPO: Max Angioni nuovo volto di Oppo Community

Dopo il successo di LOL 2 (qui trovate la nostra recensione di LOL 2), Max Angioni diventa il nuovo volto di Oppo. Giovane, autoironico e sulla cresta dell’onda, Max Angioni è lo stand up comedian del momento e il nuovo volto della OPPO Community.

Max Angioni, da poco reduce dalla partecipazione a LOL 2 - Chi ride è fuori, è protagonista della nuova campagna online dedicata all’OPPO Community, in cui il giovane comico si lancia con simpatia e autoironia alla scoperta dello spazio virtuale e dei suoi innumerevoli vantaggi: dagli OPPO Points che permettono agli utenti di accedere a contenuti personalizzati e a promozioni esclusive, rendendo la loro esperienza ancora più interattiva e stimolante; agli Ollie Badge, che identificano il livello raggiunto dall’utente all’interno dell’app; fino alla possibilità di collezionare fantastici gadget come le spille di Olliee di poter personalizzare l’avatar virtuale, iconica mascotte di OPPO.

“Siamo felici di avere un giovane brillante e carismatico come Max Angioni quale volto della nostra OPPO Community, per coinvolgere sempre più persone a vivere un’esperienza utente ricca e personalizzata all’interno di questo spazio virtuale. Abbiamo voluto trasmettere con un pizzico di ironia tutti quelli che sono i vantaggi del diventare parte della Community, un servizio di cui andiamo estremamente fieri e che vogliamo far evolvere sempre più per offrire agli iscritti esperienze esclusive da vivere grazie alla nostra tecnologia”,spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Un invito quello di Max Angioni a iscriversi, ma senza obbligare nessuno, che verrà condiviso attraverso la campagna online firmata dall’agenzia Sun-TIMES e che sarà veicolata sui social e sul digital con video in formati da 15” e 30”.