LOL - Chi Ride è Fuori: Alexa ora sa ballare anche il tip tap di Elio!

Dopo i festeggiamenti per lo Star Wars Day, Alexa si rituffa in LOL - Chi Ride è Fuori, il comic show condotto da Fedez e Mara Maionchi che è diventato un fenomeno del web. Amazon infatti sembra aver aggiunto una nuova "skill" al proprio assistente vocale, dedicata ad un altro protagonista indiscusso dello show.

Alexa infatti può ora "ballare" anche il tip tap di Elio, che ha messo a dura prova Frank Matano, Lillo e company durante la sua esibizione prolungata.

Basta pronunciare il comando "Alexa: tip tap", e l'IA darà il via alla riproduzione dello spezzone di puntata in cui si sente Elio ballare il tip tap e Fedez commentare divertito le reazioni di Pintus e Frank, con tanto di "yeah" in sottofondo dell'ex giudice di X-Factor, che ha riproposto lo sketch più volte anche successivamente.

Proprio qualche giorno fa Fedez aveva annunciato che Alexa può dire "so Lillo", il quale ha dato il via ad altro tormentone che ha dato il via alla leggenda del supereroe Posaman.

Complessivamente, i comandi dedicati a LOL in Alexa sono davvero tante e, come abbiamo avuto modo di riportare nella notizia dedicata, sarebbero oltre 40. Le battute sono dedicate a tutti i personaggi e permetteranno ai possessori degli smart speaker di divertirsi in compagnia.