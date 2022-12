LOL Natale e il bambolotto tech di Frank Matano: si può acquistare?

Alcuni tra di voi si ricorderanno del tubo sonoro di Frank Matano usato in quel di LOL: Chi ride è fuori. Ebbene, nel recente speciale natalizio dello show targato Amazon Prime Video la comicità di Matano è invece passata, in un certo senso, per la tecnologia. Si fa infatti riferimento a un bambolotto "tech".

Va bene: forse quanto andato in scena nello show chiamato LOL Xmas Special: Chi ride è fuori non è propriamente l'apice della novità in ambito tecnologico, ma non è di certo passato inosservato il modo in cui Matano è riuscito a sfruttare la possibilità di registrare una frase e farla riprodurre al bambolotto.

Questa semplice possibilità si è rivelata molto utile, in termini comici, nel corso dello speciale natalizio di LOL, ma non vogliamo farvi ulteriori spoiler in merito a quanto accaduto relativamente al bambolotto. Un aspetto interessante consiste però nel notare che in realtà attualmente non è ben chiaro se il prodotto si possa acquistare o se sia un oggetto di scena realizzato ad hoc. Tuttavia, sul mercato sono disponibili parecchi bambolotti in grado di ripetere le frasi.

Basta infatti cercare su Google "bambolotto che ripete" (o simile) per trovare un'ampia scelta. In ogni caso, il bambolotto di Frank Matano non è di certo passato inosservato nello speciale natalizio di LOL, così come in precedenza non era passato inosservato il tubo sonoro. Per il resto, se siete degli appassionati dello show di Amazon Prime Video, potreste voler dare un'occhiata alla recensione di LOL Xmas Special.