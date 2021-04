LOL, Tha Supreme crea 'So' Lillo RMX' campionando il tubo di Frank su Twitch

Lo show di Amazon Prime Video "Lol: Chi ride è fuori" non smette di far parlare di sé. Infatti, dopo il videogioco in 8-bit, arriva una "canzone inaspettata".

L'entusiasmo attorno alle battute dello show di Amazon Prime Video ha infatti coinvolto anche Tha Supreme, noto rapper e produttore. In particolare, quest'ultimo, durante una diretta streaming effettuata mediante il suo canale Twitch yungthasup, che il 20enne usa anche per svagarsi un po', ha realizzato un breve "brano" in cui sono presenti delle palesi citazioni a "LOL: Chi ride è fuori".

Gli utenti del Web hanno già rinominato il tutto in "So' Lillo RMX", anche se ovviamente non si tratta di una canzone ufficiale e il "brano" è stato fatto solamente per farsi qualche risata, seguendo lo stile dello show di Amazon Prime Video. In ogni caso, la "canzone", che ovviamente è già finita a più riprese su YouTube, come potete vedere nel video presente in apertura, contiene anche altre chicche di "LOL: Chi ride è fuori" oltre al succitato "So' Lillo" (ricordiamo che quest'ultimo è presente anche su Alexa).

Tra "Cannavacciuolo che fa serata", "Vogliamo ballare" e chi più ne ha più ne metta (il campionamento del tubo di Frank Matano?), le voci di Pintus e Lillo si "intersecano" a tempo sul beat di Tha Supreme. Quasi dimenticavamo: chiaramente in apertura c'è la sigla di Dragon Ball Z, perché un po' di Giorgio Vanni non può mai mancare.