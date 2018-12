Londra Gatwick: riapre l'aeroporto dopo l'attacco dei droni

L'aeroporto Gatwick di Londra ha ufficialmente riaperto i battenti dopo essere stato chiuso per più di un giorno a seguito del caos scatenato dal volo dei droni nei pressi della pista, che ha portato alla paralisi totale dello scalo. La Polizia che sta indagando sul caso però ancora non ha trovato i responsabili.

Secondo i primi rapporti i droni sarebbero di una marca ed un modello sconosciuto, e sono stati fatti volare abbastanza vicino alla pista di Gatwick, quanto bastava per paralizzare l'aeroporto.

Le autorità locali non hanno escluso l'abbattimento dei droni, ma nell'ultimo giorno avrebbe registrato oltre cinquanta avvistamenti.

Nonostante l'aeroporto sia ora regolarmente aperto, l'allerta resta massima e sono state messe in atto tutte le procedure previste dal protocollo in caso di pericoli imminenti. La paralisi ha interessato oltre 120.000 persone, che hanno registrato cancellazioni e ritardi proprio a ridosso delle vacanze di Natale. Il Governo ha riferito di aver ridotto le restrizioni sui voli notturni in altri aeroporti, tra cui Londra Heathrow, il più grande del paese, per permettere ai turisti di viaggiare.

Il Ministero competente ha messo al lavoro 280 poliziotti, che sono coinvolti nella ricerca dei colpevoli. Non è nota la matrice di questo vero e proprio attacco, ma sembra essere esclusa quella terroristica. Probabile si tratti di ambientalisti. Un'altra possibilità è che dietro il misfatto potrebbe esserci uno o più dipendenti aeroportuali licenziati e con conoscenze abbastanza approfondite da aggirare le restrizioni. Per i colpevoli sono previste pene fino a cinque anni di reclusione.