A Londra il vertice sull'IA: ci sono anche Elon Musk e Giorgia Meloni

A pochi giorni dal documento firmato dal G7 sull’IA, è in corso in queste ore a Londra il vertice “AI Safety Summit”, la prima grande conferenza internazionale sul tema organizzata dal primo ministro britannico Rishi Sunak e che vede la partecipazione anche di esponenti del mondo tech come Elon Musk ed il capo di OpenAI Sam Altman.

Nella giornata di ieri, presso il Bletchley Park dove si svolge la conferenza, è stato firmato da UE, Stati Uniti, Cina e Regno Unito un documento per lo sviluppo sicuro dell’IA. Soddisfatto il premier Sunak, secondo cui "questa storica dichiarazione segna l'inizio di un nuovo sforzo globale per costruire la fiducia del pubblico nell'intelligenza artificiale garantendo che sia sicura".

Elon Musk ha ribadito ancora una volta la sua posizione: secondo il CEO di Tesla e SpaceX è necessario un arbitro indipendente e superpartes che possa vigilare quanto avviene in questo settore, dal momento che secondo lui l’IA è una delle più grandi minacce: proprio qualche mese fa Musk aveva chiesto lo stop allo sviluppo dell’intelligenza artificiale proprio per riflettere sui pericoli. La questione sarà al centro di un incontro che il CEO sudafricano avrà con Sunak.

Presente anche la Presidente del Consiglio Italiana, Giorgia Meloni, che aveva portato il tema all’attenzione anche dell’Assemblea Generale dell’Onu.