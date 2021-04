Quanto è lontana la Terra dal Sole? Le misure del Sistema Solare

Il cielo, le stelle, i pianeti e perfino il nostro Sole a volte ci sembrano a "portata di mano", ma la realtà è molto diversa da quello che immaginiamo... visto che non ci rendiamo conto della distanza che può esistere tra due corpi celesti.. Ad esempio, qual è la distanza tra la Terra e il Sole?

La distanza dalla Terra al Sole è chiamata unità astronomica (o AU), ed è stata presa in considerazione per misurare le distanze in tutto il Sistema Solare. Il nostro pianeta, quindi, è distante da un minimo di circa 147 milioni di chilometri (durante il perielio) a un massimo di circa 152 milioni di chilometri (afelio).

Una unità astronomica, per arrotondare, è pari a 150.000 chilometri. Come ben sappiamo, infatti, l'orbita della Terra non è un cerchio perfetto e ha la forma più simile a un ovale o un'ellisse. Per questo motivo nel corso di un anno, il pianeta si sposta a volte più vicino al Sole (perielio) e talvolta più lontano (afelio).

Nel nostro Sistema Solare l'unità astronomica viene utilizzata come unità di misura per la distanza con gli altri pianeti: Giove si trova a 5,2 UA dal Sole, Nettuno ha un'incredibile distanza di 30,07 AU, mentre la distanza dalla stella più vicina, Proxima Centauri (dove recentemente è stato captato un segnale radio davvero misterioso), è di circa 268.770 UA. Ovviamente, quando le distanze diventano enormi, gli scienziati cambiano unità di misura ed iniziano ad usare gli anni luce; perfetti, appunto, per indicare le distanze nell'Universo.