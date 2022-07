Gli incredibili risultati del lavoro del James Webb Space Telescope (JWST) stanno facendo discutere ovunque: la gente è rimasta estasiata dalle immagini più dettagliate del nostro Universo e si tratta di un passo importante che rimarrà nella storia. Decenni di lavoro sono culminati in questa meravigliosa opera cosmica... e siamo solo all'inizio!

Quanto è lontano il telescopio James Webb dalla Terra? Per fare uno scatto così dettagliato si troverà sicuramente distante, penserete voi. Avete ragione: lo strumento si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in una posizione nota come L2 (punto di Lagrange 2) dove l'influenza gravitazionale del Sole e del nostro pianeta tengono stabile l'orbita dello strumento.

Per fare una comparazione, dovete sapere che Hubble si trova "solo" a 500 chilometri dalla Terra ed è 100 volte meno potente di Webb. Il JWST è il più grande telescopio mai inviato nello spazio: ha le stesse dimensioni di un campo da tennis e ha un'altezza di un edificio di tre piani; talmente grande che per spedirlo nello spazio è stato piegato.

"Oggi è un giorno storico. La prima immagine del telescopio spaziale Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'astronomia e l'esplorazione spaziale", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: "E per l'America e per tutta l'umanità". Insomma, uno strumento che aumenterà la nostra comprensione dello spazio e dell'Universo. Non vediamo l'ora di scoprire cos'ha in serbo per noi!