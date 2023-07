Questa lontra marina scatena il caos: ruba tavole da surf ed è una fuggitiva

La lontra marina 841 sta dando del filo da torcere alle autorità locali in California, diventando un personaggio di spicco tra gli abitanti e i surfisti di Santa Cruz. Questa creatura, di soli cinque anni, ha sviluppato una strana passione: rubare le tavole da surf... ma dietro a questa curiosa abitudine si cela una storia toccante.

La madre della protagonista della nostra storia, la lontra 723, fu orfana da giovane e cresciuta in cattività. Dopo essere stata rilasciata nelle acque della California, la gente le offriva calamari, abituandola a salire a bordo dei kayak in cerca di cibo. Fu quindi catturata nuovamente e curata dal team del Marine Wildlife Veterinary Care and Research Center di Santa Cruz, dove si scoprì che era incinta.

Il cucciolo nato da questa gravidanza è proprio la lontra 841 (sapete che questi animali hanno un superpotere?). Dopo lo svezzamento, la piccola 841 fu trasferita all'Acquario di Monterey Bay, dove i custodi si impegnarono a non creare associazioni positive con gli esseri umani prima del suo rilascio. Tuttavia, dopo un anno di vita selvatica senza problemi, iniziarono ad arrivare segnalazioni di interazioni tra la lontra e surfisti, canoisti e praticanti di paddle board.

Nonostante non ci fossero prove di un suo nutrimento da parte degli umani, queste interazioni sono diventate sempre più frequenti negli ultimi anni estivi. Purtroppo, la situazione è degenerata fino al punto in cui 841 ha iniziato a mostrare un comportamento aggressivo, rubando le tavole da surf, come mostrato in alcuni video condivisi sui social media.

Il rischio è che, se la lontra dovesse mordere qualcuno, le autorità statali sarebbero costrette a sopprimerla. Per evitare questo tragico epilogo, i funzionari del California Fish and Wildlife Service stanno cercando di catturare la creatura, in una storia comica e drammatica allo stesso tempo.

A questo punto speriamo che ci riescano e che la storia non finisca come il tricheco Freya.