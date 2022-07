Loopmancer è RTX ON anche su GeForce NOW: i nuovi titoli di luglio 2022

Dopo l'arrivo di Genshin Impact su GeForce NOW, la piattaforma di Cloud Gaming targata NVIDIA annuncia le consuete novità del giovedì, con alcune aggiunte davvero gradite.

In occasione del GFN Thursday di questo 14 luglio 2022, infatti, NVIDIA ha annunciato che Loopmancer sarà tra i giochi RTX ON e che proprio in questa versione arriverà anche sul Cloud.

Naturalmente, per gli utenti RTX 3080 e Priority ci sarà la possibilità di accedere alle funzionalità RTX, con dettagli cinematografici e dettagli straordinari. Per provarlo prima dell'acquisto, basterà andare nella sezione Demo di GeForce NOW dove troverete Loopmancer sia in versione standard che RTX ON.

I nuovi titoli in arrivo questa settimana sulla piattaforma sono:

Neon Blight (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Loopmancer (nuovo lancio su Steam)

(nuovo lancio su Steam) Stones Keeper: King Aurelius (nuovo lancio su Steam, 14 luglio)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (nuovo lancio – gratis - su Epic Games Store, 14 luglio)

Dead Age 2 (Epic Games Store)

Huntdown (Steam)

Out There: Oceans of Time (Epic Games Store)

Titan Quest Anniversary Edition (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The Guild 3 (Epic Games Store)

Se siete ancora combattuti sull'eventuale acquisto del nuovo action platform roguelite di eBrain Studio, che ricordiamo essere disponibile su Steam con offerta lancio al 10% in meno, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle nostre considerazioni finali nella recensione di Loopmancer.