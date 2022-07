Altro che loot box e microtransazioni: su App Store si guadagna con gli abbonamenti

Lo scorso maggio abbiamo scoperto che Apple ha modificato gli abbonamenti su App Store, permettendo agli sviluppatori di rimodularli unilateralmente. Oggi, invece, proprio le vendite degli abbonamenti sembrano aver superato i guadagni dei videogiochi per iOS e Android per la prima volta nella storia.

Fino ad oggi, infatti, i guadagni dei giochi mobile sono stati molto più alti di quelli delle app per smartphone, grazie ai sistemi come loot box e microtransazioni. Tuttavia, dal mese di maggio, stando ai dati di Sensor Tower, le applicazioni hanno iniziato a generare più ricavi rispetto ai videogiochi per iOS e Android.

Nello specifico, al momento il 50,3% dei ricavi su App Store e Play Store viene generato dalle app e dai rispettivi abbonamenti, oppure dagli acquisti una tantum da parte degli utenti per rimuovere le pubblicità o per sbloccare funzioni aggiuntive. I videogiochi mobile, invece, ricevono il 49,7% circa dei ricavi sui due marketplace digitali.

Secondo Sensor Tower, lo storico sorpasso dipenderebbe dal passaggio di molte app a sottoscrizioni e abbonamenti, oltre che dalla presenza di applicazioni con abbonamenti mensili piuttosto elevati gestiti direttamente dai marketplace di Android e Apple, come Netflix e Disney+. In generale, la transizione agli abbonamenti per molte app ha reso la loro monetizzazione più semplice e consistente, specie se a confronto con le transazioni in-app dei videogiochi, che molti utenti cercano di evitare qualora possibile.

Sensor Tower, poi, riporta che Apple avrebbe spinto molti sviluppatori ad implementare abbonamenti e sottoscrizioni nelle proprie app, sostituendo i pagamenti unici e i modelli gratuiti con sistemi a pagamento mensile, che peraltro aumentano anche la "fetta" di guadagni del colosso di Cupertino. Non è chiaro, invece, se Google abbia fatto lo stesso con gli sviluppatori di app Android.