Sotto Los Angeles si nasconde qualcosa (e qualcuno) di letteralmente leggendario

Nel cuore della frenetica Los Angeles degli anni '30, George Warren Shufelt, un geofisico e ingegnere minerario trasformatosi in archeologo amatoriale, si fece strada nell'immaginario collettivo con una dichiarazione audace: sotto le strade della città giaceva una città perduta, costruita da un'antica razza di rettiliani.

Questa civiltà, secondo Shufelt, aveva scavato un labirinto di tunnel ricchi di oro migliaia di anni fa. La sua fonte? Trasse ispirazione da racconti e miti della cultura Hopi, che parlavano di passaggi sotterranei vecchi di 5.000 anni. La sua ricerca lo portò fino in Arizona, dove intervistò il leader Hopi Greenleaf, che gli raccontò di come i rettiliani, una razza avanzata come i Maya, costruirono città sotterranee per sfuggire a un cataclisma meteorico.

Con la mappa in mano, realizzata grazie ad uno strumento auto-prodotto chiamato "radio X-ray", Shufelt ottenne il permesso di scavare. La notizia di una possibile città sotterranea riempì le pagine dei giornali, suscitando entusiasmo e incredulità. Gli scavi iniziarono con grandi aspettative: Shufelt promise la scoperta di sale piene di tesori e mappe di inestimabile valore custodite in stanze sotto luoghi iconici della città.

Tuttavia, nonostante l'impegno e la curiosità suscitata, gli scavi si scontrarono con difficoltà tecniche insormontabili. Rocce dense e l'incontro con la falda acquifera trasformarono la missione in un'inutile lotta contro il tempo e la natura, costringendo infine Shufelt e la sua squadra ad abbandonare il progetto per mancanza di fondi e interesse pubblico.

George era un visionario o un semplice sognatore? Nulla si è più scoperto circa questa fantomatica civiltà e città nascosta. Ma se lo spirito da avventurieri ancora vi è rimasto, potete consolarvi con la città Maya scoperta all'interno della giungla messicana.

