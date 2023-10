I loschi stratagemmi dei bianchi per rubare il petrolio dei nativi americani (Osage)

Nel 1920, gli Osage (nativi americani di lingua siouan delle Grandi Pianure) erano il popolo più ricco del pianeta, in quanto erano i “fortunati” possessori delle terre dell’Oklahoma, in cui sgorgava tantissimo petrolio. Purtroppo, le ricchezze di queste genti facevano gola a molti bianchi, i quali cercarono di impadronirsene.

Se avete già visto il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, avrete già riconosciuto il plot presentato poc’anzi e quindi sapete che gli stratagemmi dei coloniali, per rubare le terre agli Osage, furono davvero disumani: molti furono avvelanti, fatti saltare in aria, sparati e… Sposati.

Si stima che tra il 1907 e il 1923, decine di Osage morirono in circostanze violente o misteriose, a tal punto da identificare storicamente il periodo come il regno del terrore. Le autorità locali, corrotte o indifferenti, giocarono un ruolo fondamentale per la scalata al potere dei bianchi in questo contesto, assistendo i coloniali in azioni di falsificazione delle prove e insabbiamento delle indagini. Conosciamo i sotterfugi dietro al regno del terrore solo grazie al Bureau of Investigation (antenato dell’FBI).

Dietro questa grande cospirazione vi era il potente latifondista William K. Hale, che assoldò il nipote e altri complici per eliminare gli Osage da Oklahoma, per appropriarsi delle quote di petrolio che si trasmettevano solo per eredità.

Il caso degli Osage fu uno de più efferati e scioccanti della storia americana, oltre ad essere il primo grande caso di omicidio risolto dall’FBI. Come si può ben immaginare, molti di quei crimini rimasero impuniti; tuttavia, il retaggio degli Osage non ha mai dimenticato la violenza subita dai loro antenati.