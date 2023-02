Lotta all'antibiotico-resistenza: Ecco un nuovo approccio alternativo

L'antibiotico-resistenza rappresenta un problema di altissimo rischio globale. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, è una delle principali minacce per la salute pubblica. Per questo motivo, gli scienziati di tutto il mondo si sono sempre adoperati per trovare nuovi strumenti per arginare tale problema.

Questo nuovo studio, condotto dal Dott. Seth Dickey, uno scienziato dell'Università del Maryland, in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, suggerisce che, piuttosto che cercare di uccidere i batteri definitivamente, bisognerebbe ridurre la virulenza nelle infezioni resistenti ai farmaci, così da offrire un approccio completamente alternativo al trattamento.

La loro ricerca infatti, pubblicata sulle pagine del Proceedings of the National Academy of Science, ha rivelato come il batterio Staphylococcus aureus (MRSA), resistente alla meticillina, abbia 2 particolari proteine che gli consentono di secernere le tossine che fanno poi ammalare le persone.

Quello che si evince dai dati raccolti è che l'utilizzo di terapie mirate a queste due specifiche proteine ​​potrebbe minare la virulenza dell'MRSA, rendendolo meno mortale e forse anche innocuo. Un approccio che ridurrebbe, di fatto, anche il rischio di promuovere la tanto pericolosa resistenza agli antibiotici.

Il Dott. Seth Dickey, assistente professore presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'UMD ed autore principale dello studio, ha affermato: "Stavamo cercando un modo alternativo per affrontare l'MRSA. Eravamo interessati a capire come il batterio causa la malattia per vedere se potevamo interferire direttamente con i fattori di virulenza. Se riuscissimo infatti a disarmarlo, allora potremmo non doverci preoccupare che eluda gli agenti antimicrobici".

Per raggiungere tale obiettivo, un approccio al trattamento dell'infezione che lo renda meno dannoso, ma senza ucciderlo, potrebbe eliminare il potenziale "allevamento selettivo" di specie resistenti. Capire però ogni meccanismo d'azione batterico, ed infine interromperlo, è estremamente impegnativo.

Per questo motivo, il Dott. Dickey e colleghi hanno deciso di non esaminare come le cellule producono le tossine, ma piuttosto come le secernono nel loro ospite. Scoprendo che due proteine ​​fungono da veri e propri "traghetti" per trasportare le molecole tossiche attraverso la membrana cellulare batterica e verso l'ambiente esterno.

Lo studio suggerisce quindi che, le future terapie mirate a questi specifici "traghettatori", potrebbero ridurre non solo la virulenza stessa, ma anche l'utilizzo di antibiotici non necessari ed inefficaci, che potrebbero alimentare l'antibiotico-resistenza.

Rimanendo in tema, uno studio dell'agosto 2022 e pubblicato su ACS Central Science, rivela lo sviluppo di un farmaco capace di combattere 300 batteri super resistenti.